Survivor 2023'ten ilk görüntüler geldi! İşte Survivor yarışmacıları

BARIŞ TELLİ

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.