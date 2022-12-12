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SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor gönüllüler/ünlüler takımı nasıl olacak?

Survivor'da bu sezon her şey değişti! İşte Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor'un 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'da yeni sezon merakla beklenirken ekranların sevilen yarışmasında format değişikliğine gidildi. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlanırken kadroda Fenomenlerin olacağı açıklandı. Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler ise çok konuşuldu. İşte Survivor 2023 kadrosu, formatı ve kadroda yer alması beklenen isimler...

Giriş: 12.12.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı yayınlanırken yeni sezonda Survivor’da yer alacak kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. Yapılan açıklama sonrasında kadroda kimlerin olduğu merak edilirken sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Dominik'e gitmesi bekleniyor.

  • SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.

  • SURVİVOR'DA İKİ SÜRPRİZ İSİM!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

  • SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. 

  • TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

  • SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak.

  • TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,  Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.

  • Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

  • Hikmet Tuğsuz

  • Merve Aydın

  • Semih Öztürk

  • Furkan Kızılay

  • Hakan Hatipoğlu

  • Damla Can

  • Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz

  • Cellat (Özgür Deniz)

  • Merve Yalçın

  • Yaren Alaca

  • Stevan Salam

  • Ersin Arıcı

  • Arda Kural

  • SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 başvuru resmi sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar "tv8basvuru.com" linkinden formu doldurarak başvurularını yapabilecek.

  • SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

    Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;

    İsim soyisim,

    Cinsiyet,

    E-posta adresi,

    Boy ve kilo

    İş, ev ve cep telefon numarası

    Yaşanan şehir ve semt

    Doğum tarihi ve yeri

    Memleket

    Meslek ve eğitim durumu

    Medeni durum ve çocuk bilgisi

    Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

    Sigara kullanıyor musunuz,

    Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

    Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

    Yüzme biliyor musunuz,

    Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

    Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

    Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

    Ödülü ne için harcayacaksınız,

    Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

    Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

    Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

    Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

    Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

    Başvuru videosu.

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