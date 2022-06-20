Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bilindiği gibi Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem ilk eleme adayı olarak Berkan'ı seçmişti. Büyük çekişmelere sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan yarışmacı ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Haziran Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...