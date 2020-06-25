Survivor 2020'de yeni takımlar kuruldu. Survivor'da her hafta yeni takımlar kuruluyor ve daha sonra ödül oyunu için kıyasıya yarış oluyor. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor 118. yeni bölüm fragmanı...

SURVIVOR 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR

Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Cemal Can

2- Berkan

3- Nisa

4- Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Sercan

2- Elif

3- Yasin

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni takımların ilk ödül oyunu sahneye geldi. Kıyasıya yapılan mücadelede yarışı kazanan 10'a 9 Kırmızı takım oldu.