Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsüne çoban köpeği yavrusunun eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, koyunların çoban köpeği yavrusuna ilgi gösterdiği anlar yer aldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kuzunun, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini emdiği anlar kaydedilmişti.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde, yeni doğmuş kuzuyu emziren Kangal çoban köpeğinin görüntüleri ilgi görmüştü.