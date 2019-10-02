02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, vatandaşları kitle imha silahı olarak değerlendirdiği tütün ürünlerinden uzak durmaya davet ederek "Çeşitli araştırmalar, sigara içenlerin motorlu taşıt kazası geçirme ihtimalinin içmeyenlerden en az 1.5 kat fazla olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.
KAZA RİSKİNİ 1.5 KAT ARTIRIYOR
Erdöl, araba kullanırken sürücünün dikkatini dağıtacak ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü aktivitenin can ve malını tehdit ettiğini söyledi. Sürüş esnasında sigara kullanımının kaza riskini 1.5 kat artırdığına dikkati çeken Erdöl, trafik ekiplerince yapılan denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunun altını çizdi.
AA'nın haberine göre; devletin, sürüş esnasında sigara kullanımını önlemek için seferber olmasının ortada çok ciddi bir sorun olduğuna işaret ettiğini bildiren Erdöl, şu değerlendirmelerde bulundu: "Araçta sigara kullanımına yönelik trafik denetimlerinin iki amacı var. Birincisi sürücülerin sigara kullanımı esnasında yaşadığı dikkat dağınıklığını önleyerek trafik kazalarının dolayısıyla can ve mal kayıplarının önüne geçmek. Sigara içerken sigara ve çakmağı aramak, sigarayı yakmak, kül tablasına kül dökmek, sigarayı söndürmek, sigaranın neden olduğu sürüş esnasında dikkat dağınıklığı nedenleri arasında gösterilebilir. Ayrıca sürüş esnasında ve trafik kazası esnasında sigara nedeniyle çok ciddi yangına neden olma ihtimali de söz konusudur.
Avustralya, İtalya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çeşitli araştırmalar, sigara içenlerin motorlu taşıt kazası geçirme ihtimalinin içmeyenlerden en az 1,5 kat fazla olduğunu kanıtlamaktadır. Yine Amerika'da yapılan bir araştırmada sürüş esnasında sigara kullanmanın trafik kazalarının yüzde 1'ine karşılık geldiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Türkiye'de 2018'de 1 milyon 229 bin 364 trafik kazası olduğunu, bu trafik kazaları sonucu 6 bin 675 kişinin öldüğünü, 307 bin 71 kişinin de yaralandığını ve ülkemizdeki trafik keşmekeşinin ve sigara içme oranının ABD'den çok daha fazla olduğunu düşünürsek tehlikenin boyutunu görebiliriz."
DÜNYADA HER YIL 600 BİN KİŞİ PASİF İÇİCİLİK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR
Erdöl, trafik kazalarının dünya çapındaki tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğuna değindi.
Denetimlerin ikinci amacının da sürüş esnasında araçta bulunan diğer kişilerin tütün dumanına maruz kalmasının önlenmesi olduğuna işaret eden Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 600 bin kişi pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
"KİTLE İMHA SİLAHI"
Araçta sigara içmenin yalnız içene değil aynı ortamda bulunanlara da zarar verdiği ve bu durumdan en çok bebek ve çocukların etkilendiği dile getiren Erdöl, "Tüm vatandaşlarımızı gerek sürüş esnasında gerek diğer zamanlarda en büyük kitle imha silahı olarak değerlendirdiğim tütün ürünlerinden uzak durmaya davet ediyorum" diye konuştu.
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