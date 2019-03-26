Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Güngören ve Merter’de tekstilciler bölgesinde bulunan işyerlerinin peşe peşe soyulması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, İstanbul’un azılı kasa hırsızları tespit edildi.

SÜRÜNGENLER ÇETESİ

Polisin ulaştığı bilgilere göre çeteli lideri Yıldırım B.’ydi. Ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, çetenin kameralara yakalanmamak için sürünerek işyerlerine girdikleri görüldü. Çetenin kendilerine ‘Sürüngenler çetesi’ adını verdikleri şüpheliler tek tek tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ ESTETİK YAPTIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen çeteyle ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin lideri Yıldırım B. ile ilgili ortaya çıkan detaylar şaşırttı. Polisin ulaştığı detaylara göre, çetenin 33 yaşındaki lideri Yıldırım B., 4 yıl önce 37 yıl hapis cezası çıktı. Bu ceza onandı. Ceza onanmasından sonra Yıldırım B., önce saç ekti, ardından burun ve göz civarında estetik ameliyatı gerçekleştirdi. Tanınmamak için estetik ameliyat geçiren çete lideri, ardından sahte kimlik kullanmaya başladı.

LÜKS ARAÇ SATIN ALDI

Sahte kimlikle işyerlerinde çetesiyle kasa çalmaya devam etti. 14 olayda 3 milyon 500 bin liralık vurgun yaptı. Çaldığı paralarla 860 bin liralık lüks araç sahte kimlikle (Porsche) satın aldı Zeytinburnu’nda lüks bir rezidansta kiraladığı daireye aylık 8 bin lira kira ödedi.

ÇETENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Polis çetenin nasıl çalıştığını da çözdü. Polisin dosyaya koyduğu detaylara göre hırsızlık çetesi, önce ticari taksiyle olay yerinde keşif yaptı. Ticari taksiyi kullanan da hırsızlık çetesinin üyesiydi. Dikkat çekmemek için ticari taksi kullanıldı. Ardından hırsızlık yapılacak işyerine ikinci keşif yapılarak önceden alarmları etkisiz hale getirildi. Planların ardından gece yarısı hırsızlığa çıkan çete,kameralara yakalanmamak için sürünerek işyerlerine girdiler. Bu sırada ticari taksideki örgüt üyesi olay anında çevrede tur atarak polisin elips etmediğini gözledi.