Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.