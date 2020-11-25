Sürücülere hasarlı jant uyarısı

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Kış lastiğinin yeniden gündeme geldiği bugünlerde, otomobillerin en hayati parçalarından birisi olan jantlarla ilgili olarak da uyarılar yapılıyor.

Uzamanlar, bazı kazaların farkında olmadan kötü onarılmış ya da replika jantlar sebebiyle ortaya çıktığını belirterek, yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantların, yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına sebep olduğunu ve araç sahiplerinin yüksek tamir bedelleri ile karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

Hasarlı jantların yanlış onarım ve kaynak işlemi sebebiyle sürüş güvenliğinin tehdit altında kalabileceğini söyleyen RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, "İşinin ehli olmayan ustalar, yanlış uygulamalar ve yanlış kaynakla kötü bir onarım yapabilir ve hiç ummadığınız bir anda jantların kırılmasıyla kaza yapabilirsiniz" dedi.

Jant onarımında belge aldıklarından bahseden Ünaldı, "Kendi imalatımız olan jant düzeltme ve CNC yüzey işleme makineleri ile alüminyum jantları ilk günkü haline getiriyoruz. Alüminyum kaynak uygulamasında ISO-EN-9606-2 belgesine ODTÜ’de yapılan testler neticesinde hak kazandık. 7 yılda yaklaşık 100.000 adet jantın onarımını gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.