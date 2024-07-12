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        Haberler Gündem Güncel Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor | Son dakika haberleri

        Sürücüler dikkat! Navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince girdiği merdivenli yolda asılı kaldı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:49
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          Bursa'da Yıldırım ilçesi'ndeki Kaplıkaya Cazibe Merkez'ine gezmeye gelen bir kişi, geri dönmek için navigasyonu açtı.

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          Ancak sürücünün dalgınlığı pahalıya mal oldu.

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          Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yolda asılı kaldı.

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          Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

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          Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.

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          Yardıma koşan vatandaşlardan Burak Uğur, "Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk. Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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