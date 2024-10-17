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        Haberler Gündem Güncel Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 6 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da bulunan bir sürücü kursunda akraba iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:13
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        Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’ndaki bir sürücü kursunda öğle saatlerinde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçak ve sopayla saldıran akrabalardan H.U, M.U, F.U, V.Y, N.S ve R.K yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan M.U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #sürücü kursu
        #bıçaklı kavga
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