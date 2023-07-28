Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürmene'de kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor

        Sürmene'de kayığı boş bulunan amatör balıkçı aranıyor

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş halde bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürmene'de kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde kayığı boş bulunan balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) aranıyor.

        Olay, sabah saatlerinde Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, "buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine limana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığını tespit etti. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri, açıldığı denizde kayığa ulaştı.

        Boş kayık kıyıya çekilirken, Karaahmetoğlu için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda kayıp gence dair biz ize ulaşamayan ekipler, denizdeki olumsuz hava şartları nedeni ile çalışmaların ara verdi.

        #trabzon haberleri
        #Sürmene
        #balıkçı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Habertürk Anasayfa