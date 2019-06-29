29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
ESAD REJİMİ İDLİB'DEKİ TSK GÖZLEM NOKTASINA SALDIRMIŞTI
Dün İdlib'de bulunan 10 numaralı TSK gözlem noktasına Esad rejimi tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HASSASİYETLERİMİZİ KORUYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın Osaka kentinde dünya liderlerinin biraraya geldiği G-20 zirvesinde düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki saldırıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
Rejim tarafından maalesef sınırlarımıza saldırı oldu ve bir askerimiz şehit oldu. Tarafımızdan müdahale edildi, ama bir daha olmaması gerekir. Bunlarla ilgili görüşmeleri yaptık. Gözlem kulelelerin varlığı, İdlib'in korunmasıdır. Hassasiyetimizi sonuna kadar koruyacağız.
"MÜNBİÇ'TE ATACAĞIMIZ ADIMLAR SAHİPLERİNE TESLİM ETMEMİZ YÖNÜNDEDİR"
Amerika'yla Suriye'de Münbiç, Fırat'ın doğusu, bunlarla ilgili Trump'ın yaptığı açıklamalar, askerlerinin tamamen çekilmesi, en azından Fırat'ın doğusuna çekilmesi konuları konuşuldu. Koalisyon güçleriyle beraber ABD'nin de bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. Özellikle Rusya'yla Suriye'nin kuzeybatısındaki varlığımız farklı. Münbiç'te ABD ile ortak atacağımız adımlarla Münbiç'in işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmesi yönündedir. Oranın yüzde 90'ı Araptır, bir terör koridoru vardı. Burasının artık bir barış koridoru olmalı ve gerçek sahiplerinin yerleşmesi lazım.
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