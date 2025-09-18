Habertürk
        Suriye Dışişleri Bakanı, yaptırımların kaldırılmasına yönelik lobi için ABD'ye gidiyor

        Suriye Dışişleri Bakanı, yaptırımların kaldırılmasına yönelik lobi için ABD'ye gidiyor

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ABD'nin Şam'a yönelik yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması yönelik lobi yapmak için Washington'u ziyaret edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:01
        Suriye Dışişleri Bakanı ABD'ye gidecek
        Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Şeybani'nin Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

        Şeybani'nin bugün Washington'da ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Görüşmede, Şeybani'nin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için lobi yapacağı kaydedildi.

        Şeybani'nin ziyaretinde Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin de gündemde olacağı aktarıldı.

        Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı ancak kalıcı olarak kaldırılması için Kongre'nin onaylaması gerektiğine dikkati çekildi.

        ABD'li Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.

        Graham, yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını destek vermek için Suriye yönetimin DEAŞ karşıtı koalisyona resmen katılması ve İsrail ile Şam arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması konusunda ilerleme kaydedilmesinin istediğini belirtti.

        ŞEYBANİ RUBIO İLE GÖRÜŞECEK

        Şeybani'nin Washinton ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

        Haberde ayrıca Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi.

        Müzakereler kapsamında yapılan Londra'daki görüşmede, Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.

        Görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı ifade edildi.

        Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmaya doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" söylemişti.

