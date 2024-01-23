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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'deki ABD üslerine saldırı

        Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

        Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 04:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 04:59
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        Suriye'deki ABD üslerine saldırı
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        ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

        Saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        AA'nın haberine göre; Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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        #Suriye
        #ABD
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