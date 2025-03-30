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        Suriye'de yeni kabine açıklandı

        Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı. Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. ⁠Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerden isimler yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 01:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 02:03
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        Suriye'de yeni kabine açıklandı
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        Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

        Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı.

        Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz." diyerek vizyon planlarını sıraladı.

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        Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Törende yeni kabinede yer alan bakanlar da konuşma yaptı.

        Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

        1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

        2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

        3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

        4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

        5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

        6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

        7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

        8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

        9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

        10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

        11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

        12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

        13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

        14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

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        15- Tarım Bakanı Emced Bedr

        16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

        17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

        18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

        19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

        20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

        21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

        22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

        23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

        Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerden isimler yer aldı

        Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu.

        Bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkati çekti.

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