İki askerin şehit edilmesiyle ilgili 1 DEAŞ'lı tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan J.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

J.A.A, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.