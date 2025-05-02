Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Velid Canbolat ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Dürzi lider Canbolat ile görüştü.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi paylaşılmazken, ziyaretin, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından yapılması dikkat çekti.

Canbolat Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak'ta Şam ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Suriye, İsrail'in başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak bu saldırının Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini bildirdi.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırısının istikrarsızlığı körükleyen ve güvenlik krizlerini derinleştiren "pervasızca eylemlerin" devamının yansıması olduğu ifade edildi.

Bu tür saldırıların Suriye halkının birlik ve güvenliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail'in bu saldırganlığına karşı Suriye'nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap dünyasına, Suriye'ye tam destek verilmesi ve İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı Arap halklarının haklarının korunması yönünde bir duruş sergilenmesi istendi.

Saldırıların Suriye'nin iç cephesini zayıflatmayı ya da halkın iradesini kırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, tüm güvenlik ve adli birimlerin sorumlular hakkında gerekli soruşturmaları sürdürdüğünü ve bu tür tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurguladı.

Suriye'nin tüm tarafları ulusal birlik çerçevesinde diyalog ve işbirliğine çağırdığı, ülkenin yeniden inşa ve kalkınma sürecini hedef alan tüm kışkırtmalara karşı durulacağı belirtilen açıklamada, "Suriye, egemenliğinden ya da güvenliğinden asla taviz vermeyecek ve halkının haklarını her türlü yolla savunacaktır." ifadesi kullanıldı.