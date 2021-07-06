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Sürekli iş seyahatine çıkan çift çözümü bunda buldu - Haberler

Sürekli iş seyahatine çıkan çift çözümü bunda buldu

İzmir'de yaşayan ve kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, konforlu bir eve dönüştürdükleri otobüsle iş seyahatlerini daha zevkli hale getirdi

06.07.2021 - 14:46 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • İzmir'de işleri gereği sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına otobüs satın alıp eve dönüştürerek çözüm buldu. AA'nın haberine göre kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.

     

  • Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı. 

     

  • Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

  • Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor. Genç çift, otobüsün üzerini de merdivenle çıkılan bir terasa dönüştürerek balkon havasını burada yaşıyor.

     

  • "EVDEKİ EŞYALARI SATIP YERİNE ARAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞEYLERİ ALDIK"

    Eve dönüştürdükleri otobüslerinde açıklama yapan Berker Tekbilek, birkaç kez karavanla tatile çıktıklarını, yaşamlarını seyahat ederek sürdürebilmek için otobüs almaya karar verdiklerini söyledi. Kırıkkale'den aldıkları otobüse yeniden hayat verdiklerini aktaran Tekbilek, onarım ve bakımını yaptıktan sonra içini boşalttıkları otobüse bir evde olması gereken ne varsa koyduklarını söyledi.

     

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