TİRŞİK OTU NEREDE YETİŞİR?

Tirşik otunun asıl bölgesi Akdeniz olarak bilinir. Sıcak iklimlerde yetişen bu ota daha çok Osmaniye ve Adana'da rastlanır. Bu otun çiğ halinin zehirli olduğu unutulmamalı ve kullanılacaksa mutlaka haşlanmalıdır.