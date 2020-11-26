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Haberlerİş-Yaşam

Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020 Sahiplerini Buldu

Bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 14 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi.

26.11.2020 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020 Sahiplerini Buldu
HABERTURK.COM

Bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 14 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Ödül verilen kategoriler ve sahipleri şöyle:

Sürdürülebilir İnovasyon

Arçelik - Beyaz Eşya Uygulamaları için Atık Balık Ağlarından Elde Edilen Yüksek Performanslı İnovatif Mühendislik Plastikleri

Sürdürülebilir İnovasyon-KOBİ

Wiser Wash - Denim ağartma prosesinde kaynak verimliliği sağlayan sürdürülebilir uygulama teknolojisi

Su Yönetimi

Ozanteks Tekstil - Boyama Prosesinde Su Kullanımının Optimizasyonu

Sosyal Etki-Çevre Odaklı

Opet - Arkeoköy Tevfikiye Projesi

Sosyal Etki-İnsan Odaklı

Bayer - Genç Bilim Elçileri

Sosyal Etki-Covid 19

Metro Türkiye - Küçük İşletmem

Sosyal Etki- Covid 19 Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Askıda Fatura

Sosyal Etki-Belediye

Buca Belediyesi - Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık Projesi

Enerji Yönetimi

Korteks - İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları

Karbon Yönetimi

Esan - Üstün Verimlilik için Öğütme Devresi İnovasyonu

Atık Yönetimi

Tüpraş - Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları

Atık Yönetimi-Belediye

Zeytinburnu Belediyesi - Sıfır Atık Zeytinburnu

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tat Gıda - Salçalık Domates Tarımında Dijital Dönüşüm Programı

Sürdürülebilirlik İletişimi

Grundig - Ruhun Doysun 3. Sezon: Keşfet

İşbirliği-B2NGO

Tekfen Tarım - Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekfen Tarım-Çukurova Üniversitesi İş Birliği ile Geliştirilmesi

İşbirliği-B2B

Allianz Sigorta - Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi

İşbirliği-Covid 19

Tofaş - Covid-19 ile Mücadele - Koruyucu Ekipman Üretimi

İşbirliği-Belediye

İzmir Konak Belediyesi - Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi

Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti

Opet - OPET Kadın Gücü Projesi

Kadının Güçlendirilmesi-Sosyal Proje

Beko - Beko Yeni 100 Kadın Bayi Projesi

Çalışan Katılımı

Kastamonu Entegre - Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Ferrero Fındık - Mevsimlik Tarım İşçilerinde Sağlık Taraması

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Kobi

Ekpen Tekstil - Göçmen Kadınlar Tekstilde

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Belediye

Bayraklı Belediyesi - Sosyal Etkinlik Merkezleri

Sürdürülebilir İş Raporlaması

Arçelik - 2019 Sürdürülebilirlik Raporu

Startup

Ecording

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