Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020 Sahiplerini Buldu

Bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 14 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Ödül verilen kategoriler ve sahipleri şöyle:
Sürdürülebilir İnovasyon
Arçelik - Beyaz Eşya Uygulamaları için Atık Balık Ağlarından Elde Edilen Yüksek Performanslı İnovatif Mühendislik Plastikleri
Sürdürülebilir İnovasyon-KOBİ
Wiser Wash - Denim ağartma prosesinde kaynak verimliliği sağlayan sürdürülebilir uygulama teknolojisi
Su Yönetimi
Ozanteks Tekstil - Boyama Prosesinde Su Kullanımının Optimizasyonu
Sosyal Etki-Çevre Odaklı
Opet - Arkeoköy Tevfikiye Projesi
Sosyal Etki-İnsan Odaklı
Bayer - Genç Bilim Elçileri
Sosyal Etki-Covid 19
Metro Türkiye - Küçük İşletmem
Sosyal Etki- Covid 19 Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Askıda Fatura
Sosyal Etki-Belediye
Buca Belediyesi - Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık Projesi
Enerji Yönetimi
Korteks - İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Karbon Yönetimi
Esan - Üstün Verimlilik için Öğütme Devresi İnovasyonu
Atık Yönetimi
Tüpraş - Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
Atık Yönetimi-Belediye
Zeytinburnu Belediyesi - Sıfır Atık Zeytinburnu
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tat Gıda - Salçalık Domates Tarımında Dijital Dönüşüm Programı
Sürdürülebilirlik İletişimi
Grundig - Ruhun Doysun 3. Sezon: Keşfet
İşbirliği-B2NGO
Tekfen Tarım - Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekfen Tarım-Çukurova Üniversitesi İş Birliği ile Geliştirilmesi
İşbirliği-B2B
Allianz Sigorta - Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi
İşbirliği-Covid 19
Tofaş - Covid-19 ile Mücadele - Koruyucu Ekipman Üretimi
İşbirliği-Belediye
İzmir Konak Belediyesi - Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi
Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti
Opet - OPET Kadın Gücü Projesi
Kadının Güçlendirilmesi-Sosyal Proje
Beko - Beko Yeni 100 Kadın Bayi Projesi
Çalışan Katılımı
Kastamonu Entegre - Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Ferrero Fındık - Mevsimlik Tarım İşçilerinde Sağlık Taraması
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Kobi
Ekpen Tekstil - Göçmen Kadınlar Tekstilde
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Belediye
Bayraklı Belediyesi - Sosyal Etkinlik Merkezleri
Sürdürülebilir İş Raporlaması
Arçelik - 2019 Sürdürülebilirlik Raporu
Startup
Ecording
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!