Türkiye girişim ekosistemi, e-ticaret ve finans, oyun, sağlık, nesnelerin interneti (IoT), tarım ve eğlence gibi farklı alanlarda hayata geçirilen yeni nesil girişimlerin etkisiyle ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı.
Son dönemlerde farklı alanlarda yaptığı yeni satın alma ve yatırımlarla dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ve Boğaziçi Üniversitesi kamu ve özel sektör iş birliği anlaşmasına imza attı.
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Re-Pie Portföy çatısı altında faaliyet gösteren Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bünyesinde sürdürülebilir bir girişim sermayesi oluşturulması, ekosisteminin desteklenmesi ve fon bünyesine akademi dünyasını dahil edilmesi amaçlanıyor.
Anlaşma kapsamında ayrıca Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik tecrübe ve bilgi-birikimi sağlayacak. Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş tarafından kuluçka ve girişim hızlandırma programı kapsamında eğitim verilecek.
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alim Telci imza töreni kapsamında yaptığı açıklamada, "Türkiye girişim ekosisteminin büyümesinde öncü rol üstlenmek istiyoruz. Bu doğrultuda girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz" dedi.
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