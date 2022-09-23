“Sürdürülebilir bir Gelecek Tasarlamak” teması altında İsviçre Günleri

İsviçre Günleri İstanbul 2022 Yapı Kredi bomontiada'da başlıyor. İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nce düzenlenen etkinlik 25 Eylül'de sona erecek.

2019'da ilk kez düzenlenen İsviçre Günleri İstanbul'a 15 bin ziyaretçi katılmıştı. İsviçre Günleri İstanbul 2022, salgın dönemi sonrasında sürdürülebilirlik ve inovasyona güçlü bir vurgu yaparak İsviçre ve İsviçre şirket ve markalarını tanıtmak amacıyla "Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak" teması altında düzenleniyor.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Yasemin Öztürk ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ev sahipliğinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılımı ile etkinlik mekanı Yapı Kredi bomontia'da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, "İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre'nin İstanbul ve Türkiye'deki görünürlüğünü güçlendirmeyi, ikili işbirliğini artırmayı ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu, İsviçre ve Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden ve çeşitlendirilmiş ilişkimize dayanmaktadır. İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre'yi İstanbul'da Türkiye'ye yaklaştırmak ve sürdürülebilirlik alanında da iki ülke arasında daha fazla köprü kurmak için harika bir an. Gezegenimiz, özellikle insan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi muazzam zorluklarla karşı karşıya. Bu çevresel zorlukların ışığında, araştırma, bilim, inovasyon ve startupların tanıtımında İsviçre ve Türkiye arasında daha yakın bir işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

Thöni, salgın nedeniyle verilen aranın ardından vize konusunda yoğunluk olduğunu belirterek, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.