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        Haberler Ekonomi Borsa Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor - Borsa Haberleri

        Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor

        Sur Yapı'nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO, Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. 9.858.488.000 TL'lik gayrimenkul portföyü büyüklüğüne sahip olan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:13
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        Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor
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        Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO sermaye piyasalarına adım atıyor. Sur Tatil Evleri GYO’nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş lider olarak görev alacak.

        HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR 213 MİLYON 100 BİN TL

        Hisse başına fiyatın 49.18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı %26,87 olarak öngörülüyor.

        "GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDEN YENİLİKÇİ İŞ MODELİ"

        Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO’nun diğer GYO’lardan farklılaşan portföyü olduğunu belirterek, “Sur Tatil Evleri GYO'nun haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9.858.488.000 TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye’nin gözde ili Antalya’da hesaplı tatil imkânı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor’’ diye konuştu.

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