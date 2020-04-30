Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 30 Nisan Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Hergün bir kişi bir milyon TL ikramiye kazanıyor. İşte 30 Nisan Süper Piyango sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Piyango nedir? sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.

30 NİSAN SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi:

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

532537

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

565909

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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