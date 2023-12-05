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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları 5 Aralık 2023 Pazar günü şans oyunu tutkunlarınca sorgulanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde heyecan bu akşam da devam ediyor. Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:30'da açıklanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:33
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        Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
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        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte 5 Aralık 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...

        5 ARALIK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da CANLI olarak gerçekleştirilecek. Haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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