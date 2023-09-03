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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 3 Eylül Pazar 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Süper Loto numaraları TIKLA ÖĞREN

        Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu! İşte 3 Eylül Pazar 2023 Süper Loto sonuçları

        Her hafta düzenlenen Süper Loto'da heyecanı sona erdi. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. Bugün haftanın son gerçekleşecek olan çekilişiyle Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 3 Eylül Pazar 2023 Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:36
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Süper Loto'da heyecanı sona erdi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 3 Eylül Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        3 EYLÜL PAZAR 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        1-21-37-38-40-49

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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