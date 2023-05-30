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30 Mayıs Süper Loto sonuçları! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişinde geri sayım sürüyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanacak. İşte 30 Mayıs 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 30.05.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları 30 Mayıs 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 30 Mayıs Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

30 MAYIS 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzeriden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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