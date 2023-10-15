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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto açıklandı! 15 Ekim 2023 Pazar Süper Loto sonuçları ve kazandıran sayılar

        Süper Loto açıklandı! 15 Ekim Süper Loto sonuçları

        Süper Loto'nun haftalık çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile büyük ödül ve kazandıran sayılar da belirlendi. İşte, 15 Ekim 2023 Pazar günü Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:37
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        15 Ekim Süper Loto sonuçları
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        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Süper Loto çekilişi haftada üç kez noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte 15 Ekim 2023 Pazar Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        15 EKİM 2023 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

        20-22-27-42-46-56

        Büyük ödül: 43.109.150,40 TL

        SÜPER LOTO SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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