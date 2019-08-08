08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de işlerinin daha da zor olduğunu bildiklerini, yeni sezona az bir süre kala takımı en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Takım yapılanması anlamında transfer komitesinin 24 saat çalıştığını dile getiren İldiz, şunları söyledi:
"Bu işler hiç kolay olmuyor. Sahada elimizden geldiğince takımı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda çok önemli mevkilerde en az üç oyuncuya daha ihtiyacımız var. Camia olarak bu kadar kısa süre içerisinde gerçekten çok fazla şey başardığımızı zannediyorum. Ancak hala çok eksiğimiz var kabul etmek lazım. Süper Lig’in bir gerçeği var; ligdeki hedeflerimizi yakalamak, çağdaş futbol oynamak, kazanma alışkanlığı kazanmak için ciddi bir kadronuzun olması gerekiyor. Burada biz biraz geç kaldık. Lig devam ederken transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız."
Sahada iyi bir Denizlispor izlettirmek istediklerini vurgulayan İldiz, "Kamuoyunun bizden beklentisi çok fazla. Transfer şampiyonuymuşuz gibi gösteriliyor ama o iş öyle değil. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Transfer döneminde eksikliklerimizi gideririz diye düşünüyorum. Yarın Altay ile son bir hazırlık maçımız var. Şu an saha içi ve saha dışı yapılandırmamızı devam ettirmeye çalışıyoruz. En iyi Denizlispor'u sahada göstermeye çalışacağız. Ancak bu konuda zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.
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