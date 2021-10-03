Süper Lig´de bu sezon çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, yenilmezlik unvanını koruyor. Geride kalan 8 haftalık bölümde İttifak Holding Konyaspor ile birlikte bu sezon yoluna namağlup ilerleyen iki takımdan biri olan bordo-mavililer, ligde namağlup devam eden en uzun serinin de sahibi konumunda.
LİGDE 2O3, DEPLASMANDA 343 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Ligde son yenilgisini 2020-21 sezonunda 8 Mart 2021 tarihinde sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alan Karadeniz ekibinin, daha sonra çıktığı 20 lig maçında ise sırtı yere gelmedi. Ligde 203 günlük yenilmezlik serisi ile bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, deplasmanda da yenilmezlik serisini sürdürüyor. Dış sahada son yenilgisini 2020-21 sezonunun 6´ncı haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, sonraki 22 dış saha maçında 343 gündür kaybetmiyor.
SERİLERİN HEPSİ AVCI DÖNEMİNDE
Trabzonspor, 2020-21 sezonun 9´uncu haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı´nın 315 günlük döneminde yükselişe geçti. 2020-21 sezonunda Avcı göreve gelmeden önceki 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan bordo-mavililer, Avcı sonrası söz konusu sezonda 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon ise 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde Süper Lig´de 40 lig maçına çıkan bordo-mavililer; 23 galibiyet, 14 beraberlik alırken, yalnızca 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ligde ve dış sahada devam eden namağlup serilere de Abdullah Avcı döneminde ulaşmış oldu.
TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU BAKASETAS
Bu arada Trabzonspor´un 2-1 kazandığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan isim olan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa´da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.
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