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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG PUAN DURUMU! Galatasaray - Beşiktaş derbisi kaç kaç bitti? İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları

        Galatasaray 2-1 Beşiktaş maç sonucu! İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

        Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kıran kırana mücadelelerin yaşadığı derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 28 yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Derbi sonrasında Süper Lig'in 10. haftasında oluşan puan durumu ve maç sonuçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:33
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        • 1

          Süper Lig puan durumu... Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Süpriz sonuçların yaşandığı Süper Lig 10. haftasında puan durumunu ve maç sonuçlarını haberimizde derledik. İşte Süper Lig puan durumu...

        • 2

          SÜPER LİG 10.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

          Adana Demirspor 2-4 Sivasspor

          Hatayspor 0-1 Kayserispor

        • 3

          Kasımpaşa 1-4 Samsunspor

          Gzötepe 2-1 Trabzonspor

          Gaziantep FK 3-1 Konyaspor

          Alanyaspor 1-2 Antalyaspor

          Fenerbahçe 2-0 Bodrumspor

        • 4

          Başakşehir 1-1 Eyüpspor

          Galatasaray 2-1 Beşiktaş

        • 5

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

        • 6

          SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

          1 EKİM CUMA GÜNÜ

          20:00 Gaziantep FK - Göztepe

          2 EKİM CUMARTESİ

          13:30 Sivasspor - Rizespor

          16:00 Kayserispor - Adana Demirspor

          19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

          3 EKİM PAZAR

          13:30 Konyaspor - Başakşehir

          16:00 Bodrum FK - Alanyaspor

          16:00 Eyüpspor - Hatayspor

          19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

          4 EKİM PAZARTESİ

          20:00 Samsunspor - Antalyaspor

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