İşte Süper Lig son puan durumu

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Süper Lig puan durumu 6 Temmuz 2020! TFF Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, bu akşam sona erecek 30. hafta nedeniyle futbolseverler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen TFF Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Gözler bu akşamki Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasında. İşte 6 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu

06.07.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? 30. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Haziran ayı itibariyle ise Süper Lig'de kalan maçlar seyircisiz olarak oynanıyor. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 30. HAFTA (6 TEMMUZ 2020)

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK30189357273063
2.TRABZONSPOR A.Ş.301710368333561
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR30159650331754
4.GALATASARAY A.Ş.301410649292052
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.29155949351450
6.FENERBAHÇE A.Ş.30147953401349
7.AYTEMİZ ALANYASPOR30139853332048
8.GÖZTEPE A.Ş.30108123740-338
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.30911104246-438
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR30910113548-1337
11.KASIMPAŞA A.Ş.30106144451-736
12.GENÇLERBİRLİĞİ3088143549-1432
13.YUKATEL DENİZLİSPOR3088142943-1432
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30612122540-1530
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR3078154346-329
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3085173150-1929
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2977153364-3128
18.MKE ANKARAGÜCÜ30510152753-2625

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

03.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

04.07.2020 18:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0GENÇLERBİRLİĞİ

04.07.2020 18:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 4AYTEMİZ ALANYASPOR

04.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

04.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

05.07.2020 18:30 KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

05.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

05.07.2020 21:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

06.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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