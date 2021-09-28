Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yedinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 7 5 1 1 10 5 5 16 2.TRABZONSPOR A.Ş. 7 4 3 0 14 7 7 15 3.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 2 1 14 7 7 14 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 4 1 2 14 6 8 13 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 4 0 11 7 4 13 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 1 2 7 10 -3 13 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 11 10 1 11 10.GALATASARAY A.Ş. 7 3 2 2 10 10 0 11 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 3 2 10 7 3 9 12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 7 2 3 2 12 11 1 9 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 7 2 2 3 6 10 -4 8 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 2 0 5 7 7 0 6 16.KASIMPAŞA A.Ş. 7 1 3 3 7 10 -3 6 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 7 2 0 5 7 14 -7 6 18.GÖZTEPE A.Ş. 7 1 2 4 7 11 -4 5 19.GZT GİRESUNSPOR 7 0 2 5 2 9 -7 2 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 0 1 6 4 16 -12 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ