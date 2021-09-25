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Süper Lig puan durumu 25 Eylül 2021! Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 7. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu ve ligde ilk yenilgisini aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

25.09.2021 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 25 Eylül 2021! Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 2 1 14 7 7 14
3.TRABZONSPOR A.Ş. 6 4 2 0 13 6 7 14
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13
5.FENERBAHÇE A.Ş. 6 4 1 1 8 4 4 13
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11
9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 6 2 2 2 6 6 0 8
11.GALATASARAY A.Ş. 6 2 2 2 8 9 -1 8
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6
13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 11 -3 6
14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6
15.GÖZTEPE A.Ş. 6 1 2 3 6 9 -3 5
16.KASIMPAŞA A.Ş. 6 1 2 3 5 8 -3 5
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 1 0 5 4 7 -3 3
19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 0 1 5 4 13 -9 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

24.09.2021 20:00 ALTAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

25.09.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

25.09.2021 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

26.09.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.09.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

26.09.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

27.09.2021 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.09.2021 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

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