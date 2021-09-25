Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 2 1 14 7 7 14 3.TRABZONSPOR A.Ş. 6 4 2 0 13 6 7 14 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13 5.FENERBAHÇE A.Ş. 6 4 1 1 8 4 4 13 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 6 2 2 2 6 6 0 8 11.GALATASARAY A.Ş. 6 2 2 2 8 9 -1 8 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 11 -3 6 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 15.GÖZTEPE A.Ş. 6 1 2 3 6 9 -3 5 16.KASIMPAŞA A.Ş. 6 1 2 3 5 8 -3 5 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 1 0 5 4 7 -3 3 19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 0 1 5 4 13 -9 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ