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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 5. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü 5-3'lük skorla mağlup etti. Lige kötü bir başlangıç yapan Başakşehir ise deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları

18.10.2020 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR43101111010
2.FENERBAHÇE A.Ş.42204228
3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.42118447
4.GALATASARAY A.Ş.42115237
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR42116427
6.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR42114227
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR42115417
8.ATAKAŞ HATAYSPOR421136-37
9.GÖZTEPE A.Ş.41308446
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR41305236
11.KASIMPAŞA A.Ş.42023216
12.HES KABLO KAYSERİSPOR520348-46
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.512278-15
14.TRABZONSPOR A.Ş.512257-25
15.YENİ MALATYASPOR512248-45
16.GENÇLERBİRLİĞİ311112-14
17.BEŞİKTAŞ A.Ş.411257-24
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK511326-44
19.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.403168-23
20.YUKATEL DENİZLİSPOR402216-52
21.MKE ANKARAGÜCÜ401348-41

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

17.10.202013:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.5 - 3MKE ANKARAGÜCÜ

17.10.202016:00HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 3DEMİR GRUP SİVASSPOR

17.10.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 1YENİ MALATYASPOR

17.10.202019:00TRABZONSPOR A.Ş.0 - 2MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18.10.202013:30ATAKAŞ HATAYSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

18.10.202016:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

18.10.202016:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

18.10.202019:00GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

19.10.202020:00GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

19.10.202020:00GENÇLERBİRLİĞİ-YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım
BEŞİKTAŞ A.Ş.

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