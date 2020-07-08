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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 31. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 31. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçlarda zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir evinde Denizlispor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk adayı Trabzonspor ise evinde Antalya ile 2-2 berabere kaldı ve büyük yara aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve puan durumu...

08.07.2020 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk yolunda Trabzonspor evinde 1 puana razı oldu ve bitime 2 hafta kala lider Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK31199359273266
2.TRABZONSPOR A.Ş.311711370353562
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR31159750341654
4.GALATASARAY A.Ş.301410649292052
5.FENERBAHÇE A.Ş.31148954411350
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.301551050381250
7.AYTEMİZ ALANYASPOR30139853332048
8.GÖZTEPE A.Ş.30108123740-338
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.30911104246-438
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR31911113750-1338
11.KASIMPAŞA A.Ş.30106144451-736
12.GENÇLERBİRLİĞİ3189143650-1433
13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR3188154446-232
14.YUKATEL DENİZLİSPOR3188152945-1632
15.HES KABLO KAYSERİSPOR3087153665-2931
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30612122540-1530
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3085173150-1929
18.MKE ANKARAGÜCÜ30510152753-2625

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

07.07.202018:30GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1FENERBAHÇE A.Ş.

07.07.202021:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

08.07.202018:30DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 1BTC TURK YENİ MALATYASPOR

08.07.202018:30TRABZONSPOR A.Ş.2 - 2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

08.07.202021:00AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

08.07.202021:00GÖZTEPE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

09.07.202018:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

09.07.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

09.07.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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