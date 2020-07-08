Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk yolunda Trabzonspor evinde 1 puana razı oldu ve bitime 2 hafta kala lider Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 19 9 3 59 27 32 66 2.TRABZONSPOR A.Ş. 31 17 11 3 70 35 35 62 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 15 9 7 50 34 16 54 4.GALATASARAY A.Ş. 30 14 10 6 49 29 20 52 5.FENERBAHÇE A.Ş. 31 14 8 9 54 41 13 50 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 15 5 10 50 38 12 50 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48 8.GÖZTEPE A.Ş. 30 10 8 12 37 40 -3 38 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 30 9 11 10 42 46 -4 38 10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 31 9 11 11 37 50 -13 38 11.KASIMPAŞA A.Ş. 30 10 6 14 44 51 -7 36 12.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 9 14 36 50 -14 33 13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 31 8 8 15 44 46 -2 32 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 31 8 8 15 29 45 -16 32 15.HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31 16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 30 8 5 17 31 50 -19 29 18.MKE ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ