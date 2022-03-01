2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 27. hafta maçlarıyla devam etti. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor 3-2 Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir 1-2 VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 Altay 3-2 Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor 3-1 Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor 5-1 İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor 5-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (1 MART)

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Altay

19.00 Antalyaspor - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK

20.00 Gaziantep FK - Hatayspor