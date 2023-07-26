Süper Lig'de ilk düdüğün çalacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde çekilen kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürü de belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte TFF ile Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...