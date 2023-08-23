Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF açıkladı! Bu hafta Süper Lig'de maç yok mu?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 3.hafta maçları için geri sayım başlamıştı. Heyecanın ilk haftalardan hissedildiği ligde bu haftanın maçlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir karar alındığını açıkladı. Peki, bu hafta Süper Lig'de maç yok mu? İşte, detaylar...
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte heyecan yeniden başladı. Bu hafta 3. maçların oynanacağı ligde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Avrupa kupalarında play-off maçlarına çıkacak takımlarımız için önemli bir karar alındığını duyurdu. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
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Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.
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Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.