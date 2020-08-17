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Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarında önceliği yurt içinden futbolculara verdi.

17.08.2020 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig

Futbolda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli olarak temmuz ayının sonlarında tamamlandı. Kısa bir süre izin yapan ekipler, yeni sezon antrenmanlarına başlarken, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 41 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu oyuncuların 28'i, Türkiye'de forma giyen isimler oldu. Kulüpler, 13 transferi de yurt dışından gerçekleştirdi.

İÇ PİYASADA EN HAREKETLİ TAKIM FENERBAHÇE

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transferin hızlı takımlarından oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Söz konusu transferlerin tamamını yurt içinden gerçekleştiren Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'yi beşer transferle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor izledi.

TRANSFERDE ADI GEÇENLER

Yurt içinden birçok futbolcunun adı transferde geçiyor.

Hızlı başlayan transfer sezonunda Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların takım değiştirmesi gündemde.

Sezonu 5. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların adı sıkça transfer haberlerinde yer alıyor.

Son 4 sezon Akdeniz temsilcisinde forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken, Papiss Cisse ve Welinton'un da siyah-beyazlı takıma yakın olduğu yazılıyor. Ayrıca Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker'in de adı, spor basınında sıkça Fenerbahçe'yle anılıyor.

Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir sezon geçiren Hes Kablo Kayserispor'da performansıyla dikkati çeken Bernard Mensah da transferin gözde isimlerinden oldu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray yarışırken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Basında, Kasımpaşa'yla iyi bir sezon geçiren Mame Thiam ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor.

ALTI KULÜP YURT DIŞINDAN OYUNCU ALDI

Süper Lig'de 6 kulüp, yurt dışından transfer gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, yurt dışından toplamda 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Norveçli oyuncu Omar, Yeni Malatyaspor da Brezilya ekibi Santos'tan Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

YURT İÇİ TRANSFERLER

Yeni sezon öncesinde takımların yurt içinden yaptığı transferler şöyle:

FutbolcuSon kulübüTransfer olduğu kulüp
Ufuk CeylanYeni MalatyasporAlanyaspor
Fatih AksoyBeşiktaşAlanyaspor
Gökdeniz BayrakdarKocaelisporAntalyaspor
Dever OrgillMKE AnkaragücüAntalyaspor
Serdar GürlerGöztepeAntalyaspor
Fabrice N'SakalaAlanyasporBeşiktaş
Arturo MinaYeni MalatyasporBB Erzurumspor
Cenk GönenAlanyasporDenizlispor
Filip NovakTrabzonsporFenerbahçe
Gökhan GönülBeşiktaşFenerbahçe
Caner ErkinBeşiktaşFenerbahçe
Mert Hakan YandaşSivassporFenerbahçe
Barış Sungur1928 BucasporFenerbahçe
İsmail YüksekGölcüksporFenerbahçe
Fatih ÖztürkKasımpaşaGalatasaray
Emre KılınçSivassporGalatasaray
Oğulcan ÇağlayanÇaykur RizesporGalatasaray
Arda Turanİstanbul BaşakşehirGalatasaray
Çağlar Şahin AkbabaBursasporGaziantep FK
Enver Cenk ŞahinKayserisporGaziantep FK
Diego AngeloAntalyasporGençlerbirliği
Kubilay SönmezHataysporGöztepe
Burak SüleymanKocaelisporGöztepe
Hasan Ali KaldırımFenerbahçeİstanbul Başakşehir
Ibrahim SehicBB ErzurumsporKonyaspor
Muhammet Taha TepeAltınorduTrabzonspor
Rahmi Anıl BaşaranBalıkesirsporTrabzonspor
Murat AkçaGiresunsporYeni Malatyaspor

YURT DIŞINDAN TRANSFERLER

Süper Lig kulüplerinin yurt dışından transfer ettiği futbolcular şöyle:

FutbolcuUyrukSon kulübü - ÜlkeTransfer olduğu kulüp
Davidson PereiraBrezilyaVitoria - PortekizAlanyaspor
Berkan İsmail KutluTürkSion - İsviçreAlanyaspor
Efkan BekiroğluTürk1860 Münih - AlmanyaAlanyaspor
Zvonimir KozuljBosna HersekPogon Szczecin - PolonyaGaziantep FK
Aaron Salem BoupendzaGabonBordeaux - FransaHatayspor
Ruben RibeiroPortekizGil Vicente - PortekizHatayspor
Jorge FelixİspanyaPiast Gliwice - PolonyaSivasspor
Max GradelFildişi SahiliToulouse - FransaSivasspor
Stiven PlazaEkvadorReal Valladolid - İspanyaTrabzonspor
Anders TrondsenNorveçRosenborg - NorveçTrabzonspor
Marlon RodriguezBrezilyaFluminense - BrezilyaTrabzonspor
Jody LukokiDemokratik Kongo CumhuriyetiLudogorets - BulgaristanYeni Malatyaspor
Jetmir TopalliKosovaBalkani - KosovaYeni Malatyaspor

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