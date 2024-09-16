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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in yeni sponsoru belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in yeni sponsoru belli oldu

        D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ çatısı altındaki Nesine, Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:45
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        Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ çatısı altındaki Nesine oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nesine, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru olacak.

        Nesine ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğunu da üstlenecek.

        2. ve 3. Lig maçları, bu haftadan itibaren "Nesine 2. Lig" ve "Nesine 3. Lig" adı altında oynanacak.

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