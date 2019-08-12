12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda en fazla gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.
Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam bin 32 gol oldu. Bu rakam, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.
Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.
GOL ORTALAMASI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEZONLAR
Gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam bin 17 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.
En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.
1000 GOL BARAJI 2 KEZ GEÇİLDİ
Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.
Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam bin 17 golün yanı sıra, 1987-1988 sezonunda da fileler toplam bin 32 kez havalanmıştı.
Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.
GOLLERİN SEZONLARA GÖRE DAĞILIMI
Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 61 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Ortalama
|1959
|114
|264
|2,31
|1959-60
|380
|929
|2,44
|1960-61
|380
|850
|2,23
|1961-62
|380
|857
|2,25
|1962-63
|352
|937
|2,66
|1963-64
|306
|691
|2,06
|1964-65
|240
|516
|2,15
|1965-66
|240
|545
|2,27
|1966-67
|272
|549
|2,02
|1967-68
|272
|602
|2,21
|1968-69
|240
|471
|1,96
|1969-70
|240
|419
|1,74
|1970-71
|240
|445
|1,85
|1971-72
|240
|464
|1,93
|1972-73
|240
|449
|1,87
|1973-74
|240
|405
|1,68
|1974-75
|240
|442
|1,84
|1975-76
|240
|479
|1,99
|1976-77
|240
|442
|1,84
|1977-78
|240
|474
|1,97
|1978-79
|240
|486
|2,02
|1979-80
|240
|422
|1,75
|1980-81
|240
|466
|1,94
|1981-82
|272
|490
|1,80
|1982-83
|306
|636
|2,08
|1983-84
|306
|633
|2,06
|1984-85
|306
|686
|2,24
|1985-86
|342
|808
|2,36
|1986-87
|342
|776
|2,26
|1987-88
|380
|1032
|2,71
|1988-89
|342
|985
|2,88
|1989-90
|306
|819
|2,67
|1990-91
|240
|672
|2,80
|1991-92
|240
|677
|2,82
|1992-93
|240
|716
|2,98
|1993-94
|240
|700
|2,91
|1994-95
|306
|945
|3,08
|1995-96
|306
|873
|2,85
|1996-97
|306
|878
|2,86
|1997-98
|306
|861
|2,81
|1998-99
|306
|875
|2,85
|1999-00
|306
|878
|2,86
|2000-01
|306
|1017
|3,32
|2001-02
|306
|910
|2,97
|2002-03
|306
|853
|2,78
|2003-04
|306
|908
|2,96
|2004-05
|306
|901
|2,94
|2005-06
|306
|849
|2,77
|2006-07
|306
|736
|2,40
|2007-08
|306
|784
|2,56
|2008-09
|306
|787
|2,57
|2009-10
|276
|666
|2,41
|2010-11
|306
|838
|2,73
|2011-12
|330
|860
|2,60
|2012-13
|306
|817
|2,66
|2013-14
|306
|806
|2,63
|2014-15
|306
|873
|2,85
|2015-16
|306
|827
|2,70
|2016-17
|306
|828
|2,70
|2017-18
|306
|906
|2,96
|2018-19
|306
|821
|2,68
Not: 2011-2012 sezonunda 34 haftalık Lig Grubu'nun ardından düzenlenen altışar haftalık Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Ligi gruplarında atılan goller değerlendirmeye alınmış, Spor Toto Kupası maçları değerlendirmeye alınmamıştır.
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