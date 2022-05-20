Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu! 2022 Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar hangileri?

Ligin bitmesine bir hafta kalırken Süper Lig'e yükselen ve ligden düşen takımlar merak ediliyor. Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor olurken lige veda eden takımlar da belli oldu. Peki 2022 Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık Sezonu'nda lige veda eden takımlar Altay ve Çaykur Rizespor, Göztepe ile Yeni Malatyaspor oldu.



SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ve Ümraniyespor oldu.

Üçüncü takım ise Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve (Eyüpspor-Tuzlaspor-Samsunspor üçlüsünden biri) arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.