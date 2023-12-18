Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Trabzonspor ile İstanbulspor, 23. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Trabzonspor ile İstanbulspor, 23. kez karşılaşacak

        İstanbulspor ile Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig'de 23. kez rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor-Trabzonspor 23. randevuda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig’de 23. kez rakip olacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor, yarın saat 20.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk edecek.

        Ligde İstanbulspor 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

        23. RANDEVU

        İstanbulspor ile Trabzonspor, daha önce Süper Lig’de 22 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 9 tanesinde bordo-mavililer rakibini mağlup etti. Sarı-siyahlılar ise rakibine karşı 6 kez galip geldi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

        FARKLI SKORLARA SAHNE OLDU

        İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçları bol gole sahne oldu. Geride kalan maçlarda en farklı galibiyeti, 28 Mayıs 2005’te İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada 5-0’lık skorla Trabzonspor aldı. Sarı-siyahlıların rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 29 Nisan 2000’de oynanan mücadelede 5-1’lik skorla oldu. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaların her ikisinden de Trabzon ekibi galip ayrıldı. 22 Ocak 2023’te iki takımın oynadığı son müsabaka bordo-mavililerin 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

        İSTANBULSPOR, GOL YOLLARINDA KAYIP

        Geride kalan 15 haftada İstanbulspor, Süper Lig’in en az gol bulan takımı oldu. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri yalnızca 11 kez havalandırabildi. İstanbul ekibi, çıktığı karşılaşmaların 6 tanesinde hiç gol bulamadı. Sarı-siyahlılar, 2-1’lik skorlarla kazandığı MKE Ankaragücü ve Hatayspor müsabakaları ile 4-2 mağlup olduğu Pendikspor karşılaşması haricinde hiçbir maçta 1’den fazla gol atamadı.

        Öte yandan, bu haftaya kadar kalesinde 27 gol gören İstanbulspor, 33 gol yiyen Pendikspor’dan sonra ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

        ABDULLAH AVCI, DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

        Trabzonspor’da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica’nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3’ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2, Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        Habertürk Anasayfa