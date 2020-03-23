"Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. 3. senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo."