Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig, salgın nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran Cuma günü 21.45'te oynanacak Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Mücadelelerin programı şöyle:

16 Haziran Salı

20.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

18 Haziran Perşembe

20.45 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor