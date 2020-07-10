Ligde 31. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 66'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla bordo-mavili ekiple arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
Son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
BAŞAKŞEHİR'İN 3 MAÇININ 2'Sİ İSTANBUL'DA
Ligde 31. haftayı da lider tamamlayan turuncu-lacivertli takımın önünde kritik 3 maçı bulunuyor. Okan Buruk'un ekibinin önünde İstanbul dışında da tek maç kaldı.
Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra, bir başka ligde kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.
Turuncu-lacivertli takım, sezonu Kasımpaşa ile oynayacağı maçla tamamlayacak.
TRABZONSPOR SON 10 MAÇTA 6. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI
Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise şampiyonluk şansını zora soktu.
Son 4 maçının 3'ünü kazanamayan bordo-mavili takım, son 10 karşılaşmasında 6. kez puan kaybı yaşadı. Karadeniz ekibi bu süreçte 12 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yarışında darbe aldı.
FIRTINA'NIN 3 MAÇI DA LİGDE KALMA MÜCADELESİ VEREN TAKIMLARLA
Trabzonspor, kalan 3 maçında ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle karşı karşıya gelecek.
Bu 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak bordo-mavili ekip 32. haftada Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra bir sonraki hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Karadeniz ekibi, sezonu Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyle tamamlayacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR VE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI
Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın ise matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı.
Galatasaray son 7, Demir Grup Sivasspor da son 4 maçını kazanamayarak şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u baş başa bıraktı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON 3 HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Ligde kalan 3 haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un kalan maçları şöyle:
|Takımlar
|32. hafta
|33. hafta
|34. hafta
|Medipol Başakşehir (66 puan)
|İttifak Holding Konyaspor (D)
|Hes Kablo Kayserispor
|Kasımpaşa (D)
|Trabzonspor (62 puan)
|Yukatel Denizlispor (D)
|İttifak Holding Konyaspor
|Hes Kablo Kayserispor (D)
— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) July 10, 2020
LİGDE KALMA YARIŞINDA İHTİMALLER FAZLA
Süper Lig'in alt tarafında da büyük bir rekabet yaşanıyor. Son haftalara girilirken ligden düşmesi kesinleşmiş bir takım bulunmuyor. Son sıradaki, 26 puanı bulunan MKE Ankaragücü düşme hattının hemen üzerinde yer alan Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde yer alıyor.
Konyaspor 30 puanla 17. sırada, Kayserispor ise 31 puanla 16. basamakta bulunuyor. Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 32'şer puana sahip. Alt sıralardaki takımların kendi aralarında oynayacağı maçlar da göz önünde bulundurulduğunda ligde neredeyse 8. sırada yer alan Göztepe'ye kadar takımların düşme ihtimali bulunuyor.
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