Süper Lig'de korona kabusu! Toplam vaka...

Koronavirüs salgınında tüm dünyada vaka sayıları artmaya devam ederken futbol da bu durumundan nasibini aldı. Liglerde vaka sayıları gün geçtikçe yükselirken Süper Lig'de durum benzer bir seyir gösteriyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; milli aranın ardından başlayacak olan ligin 9. haftası öncesi takımlarda 42 futbolcuda pozitif vaka tespit edildi.
8 oyuncusunun testi pozitif çıkan Beşiktaş, en fazla vakaya sahip takım olurken siyah-beyazlıları 5 vakayla Galatasaray izliyor. Rakamların daha da artmasından endişe edilirken bu durum 40 maçlık zorlu periyotta kulüpleri şimdiden kara kara düşündürmeye başladı. İşte son vaka tablosu:
8 - Beşiktaş
5 - Galatasaray
4 - Antalyaspor
4 - Yeni Malatyaspor
3 - Konyaspor
3 - Rizespor
3 - Göztepe
3 - Gaziantep FK
3 - Sivasspor
2 - Kayserispor
2 - Gençlerbirliği
1 - Başakşehir
1 - Fenerbahçe
10 GÜNLÜK KARANTİNA TALEBİNE RET
Milli ara dönüşü Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, pozitif vakalarda 14 günlük karantina süresinin 10 güne düşürülmesi için TFF'ye başvuru yapmıştı. Siyah-beyazlılar, Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerde pozitif çıksa da semptom göstermeyen vakaların karantina süresinin 10 güne düşürüldüğünün ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bittiğinin altını çizse de TFF bu talebe olumlu yanıt vermedi. Pozitif çıkan futbolcularda 14 gün karantina ve en az 2 testte negatif çıkma zorunluluğu aynen devam edecek.
HÜKMEN YENİLGİ TARTIŞMASI
TFF'nin sıkışık takvimden dolayı gündeme aldığı erteleme yerine hükmen yenilgi konusu ise tartışma yarattı. Şu anda takımların en az 14 futbolcu ile maçlara çıkması gerekiyor, aksi halde ise maçlar erteleniyor. TFF'nin hükmen yenilgi kararına kimi kulüpler olumlu bakarken bir kısım ise böyle bir durumun büyük adaletsizlik yaratacağı görüşünde.
SADECE KUPADA UYGULANDI
"A Takım listesinde 14 futbolcu yoksa hükmen yenilgi" kararı bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda uygulanıyordu. Kupanın 3. turunda Düzcespor, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Pendikspor karşısına çıkamamış ve 3-0 hükmen mağlup ilan edilmişti.
FİKSTÜR HİÇ OLMADIĞI KADAR YOĞUN!
Bu yaza ertelenen EURO 2020 nedeniyle 16 Mayıs'ta kesin olarak bitmesi planlanan '21 takımlı' Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41’nci hafta maçları da hafta içi oynanacak. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası da hesaba katıldığında koronavirüs vakalarının artması işleri iyice çıkmaza sokabilir.
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