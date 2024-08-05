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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de kombine fiyatları belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de kombine fiyatları belli oldu

        Süper Lig'in başlamasına günler kala kombine fiyatları da netleşti. İşte en ucuz ve en pahalı kombine fiyatları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:38
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        Süper Lig'in kombine fiyatları belli oldu
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        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken, sezonluk biletlerin en ucuzu 800, en pahalısı ise 325 bin lira fiyatıyla dikkati çekti.

        Fenerbahçe'de maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok, 325 bin liralık fiyatlarıyla, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda.

        Sarı-lacivertli kulüp, maraton alt ve Fenerium alt kombinelerini 62 bin lira ile 325 bin lira arasında belirlerken, aynı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 24 bin ile 46 bin lira arasında olduğunu açıkladı.

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 25 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 15 bin liradan, kale arkası öğrenci biletleri ise 9 bin liradan satıldı.

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        Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçen sezon 150 bin lira olarak belirlemişti.

        En ucuz kombine kart ise Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 800 lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, 1 Temmuz tarihine kadar bu biletlerini 600 lira karşılığında yeniledi.

        Konyaspor, kale arkası alt tribün bilet fiyatını 1000 lira olarak belirlerken, diğer tribünlerin sezonluk bilet fiyatları ise 2 bin ile 25 bin lira arasında değişiklik gösterdi.

        Galatasaray'da kombine sahiplerinin yüzde 97'si biletlerini yeniledi.

        Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların yüzde 97'si sezonluk biletlerini yeniledi.

        Sarı-kırmızılı kulüp, kale arkası kombinelerinin fiyatını 14 bin ile 16 bin liradan satışa çıkarırken, diğer tribünlerin bilet bedelini ise 32 bin 500 ile 112 bin 500 lira arasında belirledi.

        Galatasaray geçen yıl kombine fiyatlarını 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.

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        Fenerbahçe'nin ardından en pahalı kombine Beşiktaş'ta.

        Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 11 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

        Kuzey üst bloklar 11 bin, kuzey alt ve güney üst 12 bin, güney alt ise 13 bin liradan satışa çıkarıldı.

        Siyah-beyazlı kulübün en pahalı biletleri ise VIP 101 ile VIP 100 blokları oldu. VIP 101'den kombine almak isteyen taraftarlar 210 bin lira, VIP 100'den almak isteyenler ise 240 bin lira ödedi.

        Beşiktaş'ta geçen yılın fiyatları 4 bin 500 ile 35 bin 500 arasındaydı.

        Trabzonspor'da ise kombine bedeli 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

        Bordo-mavili kulüp güney ve kuzey üst tribün biletlerini 5 bin liradan, platinium A-C tribünlerini 45 bin liradan, platinium B tribününü ise 50 bin liradan satışa çıkardı.

        Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'nin en yüksek fiyatlı kombinesi 90 bin lira

        Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, Eyüpspor ve Bodrum FK, yeni sezon öncesinde kombine biletlerini satışa sundu.

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        Göztepe; 2000-2008 arasında doğan öğrenciler için 900 liralık bilet çıkarırken, diğer tribünler için sezonluk bilet ücretleri ise 2 bin 200 ile 28 bin lira arasında değişiklik gösterdi.

        İzmir ekibi, geçen sezon kombine bileti olan ile geçen sezon en az 10 maça gelen taraftarlar için yüzde 10 ile 20 arasında indirim uyguladı.

        Ligin bir diğer yeni ekibi Eyüpspor ise kombine kartlar için 4 farklı bilet belirledi. Kale arkası 2 bin, açık tribün B blok 3 bin, açık tribün A blok 3 bin 500 ve kapalı D blok 7 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

        İlk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından en pahalı kombine kart satan kulüp oldu.

        Ligin yeni ekibi kombine kart biletlerini 15 bin lira ile 90 bin lira arasında belirledi.

        Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin kombine bilet fiyatları şu şekilde:

        Takım En ucuz kombine En pahalı kombine
        Fenerbahçe 9 bin 325 bin
        Beşiktaş 11 bin 240 bin
        Galatasaray 14 bin 112 bin 500
        Bodrum FK 15 bin 90 bin
        Trabzonspor 5 bin 50 bin
        Çaykur Rizespor 1200 35 bin
        Alanyaspor 1700 30 bin
        Göztepe 2 bin 200 28 bin
        Konyaspor 800 25 bin
        Antalyaspor 3 bin 500 20 bin
        Samsunspor 3 bin 18 bin
        Gaziantep FK 2 bin 10 bin
        Hatayspor 1500 10 bin
        Kayserispor 2 bin 250 9 bin 500
        Eyüpspor 2 bin 7 bin 500
        Adana Demirspor 1940 6 bin 500
        Başakşehir 2 bin 500 6 bin
        Sivasspor 1475 4 bin 360
        Kasımpaşa 1500 2 bin
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